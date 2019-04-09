Кошмар на улице Гражданской: горожане жалуются на непроходимые дороги

Узкие проходы — словно козьи тропы, но скакать по ним приходится всем: и студентам, и пенсионерам, и пациентам местной больницы. Особенно тяжко было, когда таял снег. Минимальные удобства, говорят, появились совсем недавно. Через парк Управления дороги горожане попадают на Челюскинцев. Но здесь им путь закрыт. Людям предлагают идти кругом — через подземный переход в переулке Красном. Но народ предпочитает снести препятствие. Невозможно проводить благоустройство, пока не будут вынесены все сети, оправдываются дорожные строители. Между Гражданской и парком проходят теплотрасса, водо- и газопровод. И все они магистральные, потому и сроки такие внушительные.