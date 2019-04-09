Как на войне: 12 мотоциклов военных лет впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Они пройдут колонной сразу после знаменитых танков Т-34.

Управлять раритетной техникой будут знаменитые байкеры – члены мотоклуба «Черные ножи». Специально к парад им уже сшили форму образца 1943 года. Это военный комбинезон черного цвета. Самая эффектная деталь — специальные мотоциклетные краги. В них обладатель не только может управлять мотоциклом, но и нажимать на курок. Раритетные мотоциклы «Урал» клубу подарили, это музейные экспонаты. В отличие от современной, старая техника не скоростная, а внедорожная — со специальной защитой, чтобы в мотоциклах не застревали грязь и песок.

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Как на войне: 12 мотоциклов военных лет впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге