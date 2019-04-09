Увидеть современные боевые машины на железнодорожном вокзале собрались сотни екатеринбуржцев. Необычный поезд задержался лишь на два часа. А посмотреть есть на что. На платформах и в вагонах — полтысячи единиц самоходок, бронированных машин и других орудий. Военные решили напомнить о том, что хоть и на дальних рубежах, но прямо сейчас идёт война.
Джихад-мобиль и беспилотник: машины, которые доставляют смерть, прибыли в Екатеринбург
Всего на два часа здесь задержалась передвижная выставка трофеев из Сирии
Также в разделе Общество
вторник 09 Апреля 2019
Джихад-мобиль и беспилотник: машины, которые доставляют смерть, прибыли в Екатеринбург