Джихад-мобиль и беспилотник: машины, которые доставляют смерть, прибыли в Екатеринбург

Всего на два часа здесь задержалась передвижная выставка трофеев из Сирии

Увидеть современные боевые машины на железнодорожном вокзале собрались сотни екатеринбуржцев. Необычный поезд задержался лишь на два часа. А посмотреть есть на что. На платформах и в вагонах — полтысячи единиц самоходок, бронированных машин и других орудий. Военные решили напомнить о том, что хоть и на дальних рубежах, но прямо сейчас идёт война.

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Джихад-мобиль и беспилотник: машины, которые доставляют смерть, прибыли в Екатеринбург