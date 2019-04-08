Страшное кино с попкорном. Школьники Уралмаша едят воздушную кукурузу прямо с земли!

Ее во дворе регулярно рассыпают — на радость голубям и детям

Что упало — не пропало. Попкорн, разбросанный на земле, дети уплетают за обе щеки. От такой картины взрослых начинает подташнивать. По словам жителей, здоровье местной детворы под угрозой уже несколько месяцев, с тех пор, как во дворе на Кировградской начали выбрасывать воздушную кукурузу. Для школьников здесь будто медом намазано, поэтому тех, кто сорит попкорном, мамы уже готовы съесть с потрохами.

Также в разделе Общество

За что мы платим: свердловские общественники покопались в мусоре
12.02.2019
За что мы платим: свердловские общественники покопались в мусоре
Проезд в метро может подорожать до 32 рублей
12.03.2019
Проезд в метро может подорожать до 32 рублей
Зажги синим: в Екатеринбурге горожан просвещают на тему аутизма
01.04.2019
Зажги синим: в Екатеринбурге горожан просвещают на тему аутизма
Выгул детей запрещён. Юные спортсмены бьются за дворовый корт с собачниками
01.04.2019
Выгул детей запрещён. Юные спортсмены бьются за дворовый корт с собачниками
Сегодня
Страшное кино с попкорном. Школьники Уралмаша едят воздушную кукурузу прямо с земли!