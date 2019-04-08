Самый гуманный суд в мире. Судьба дочери россиянки и итальянца решилась в Екатеринбурге

Девочку все-таки отправят на родину — за границу

Спор из-за маленькой девочки Софии разгорелся полгода назад. После неудачного брака с итальянцем Дарья увезла дочку в Екатеринбург, собираясь подать на развод. Однако отец потребовал вернуть ребенка и даже обвинил супругу в похищении. С кем должна остаться София, решал районный суд Екатеринбурга. Как это ни странно для России, он постановил немедленно вернуть дочь в Италию. Ведь двухлетняя малышка провела там большую часть жизни.

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