Переехала дважды. Пьяная автомобилистка покалечила двух девушек

После удара одна из пострадавших не смогла подняться. Через 6 минут водитель вернулась на место происшествия и снова переехала девушку. По горячим следам дорожные инспекторы нашли водителя. Автомобилистка была изрядно пьяна. Дважды сбитую девушку и еще одну 17 летнюю пострадавшую увезли в больницу. Обе в тяжелом состоянии.