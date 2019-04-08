Переехала дважды. Пьяная автомобилистка покалечила двух девушек

В Белоярском женщина выехала на встречную полосу и сбила группу людей

После удара одна из пострадавших не смогла подняться. Через 6 минут водитель вернулась на место происшествия и снова переехала девушку. По горячим следам дорожные инспекторы нашли водителя. Автомобилистка была изрядно пьяна. Дважды сбитую девушку и еще одну 17 летнюю пострадавшую увезли в больницу. Обе в тяжелом состоянии.

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Переехала дважды. Пьяная автомобилистка покалечила двух девушек