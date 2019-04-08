Когда ранняя весна не в радость. На Урале активизировались клещи

В больницах очереди за прививками. Горожане стали понимать, что маленький кровосос может принести большие неприятности: энцефалит или боррелиоз. Уберечь от смертельно опасных заболеваний, которые переносят клещи, может только прививка. Это подтверждает статистика. Так, в 1996 году от клещевого энцефалита скончалось три десятка человек, в прошлом — лишь двое, причем, оба не были вакцинированы.