Когда ранняя весна не в радость. На Урале активизировались клещи

Количество укушенных приближается к двум десяткам

В больницах очереди за прививками. Горожане стали понимать, что маленький кровосос может принести большие неприятности: энцефалит или боррелиоз. Уберечь от смертельно опасных заболеваний, которые переносят клещи, может только прививка. Это подтверждает статистика. Так, в 1996 году от клещевого энцефалита скончалось три десятка человек, в прошлом — лишь двое, причем, оба не были вакцинированы.

Также в разделе Медицина

В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
13.02.2019
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери
29.03.2019
Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери
Ползком в больницу. В Первоуральске пациентка добиралась до травмпункта на четвереньках
04.04.2019
Ползком в больницу. В Первоуральске пациентка добиралась до травмпункта на четвереньках
От винта: на Среднем Урале появилась санитарная авиация
02.04.2019
От винта: на Среднем Урале появилась санитарная авиация
Сегодня
Когда ранняя весна не в радость. На Урале активизировались клещи