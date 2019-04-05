Вот такая «Ирония». Новейшую машину-разведчика впервые показали в Екатеринбурге

Три десятка машин представили на выставке военных инноваций

Эта антенна вращается только для вида. Если б «глушилка», которая называется «Красухой», действительно работала — в округе бы пропала любая связь. Комплекс радиоэлектронной борьбы умеет создавать помехи, которые сбивают с толку спутники-шпионы, радары и системы наведения. И это не единственная новинка, которой решили похвастаться уральские военные. На выставке инноваций можно увидеть бронированные и химические машины, средства разведки и знаменитого гиганта — зенитный ракетный комплекс «Панцирь», который защищает от угрозы с неба и с земли.

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