Стоп тонировке. Автоинспекция начала борьбу с затемненными стеклами

По правилам, лобовые и передние боковые стекла должны пропускать минимум 70 процентов света. Однако многие водители не соблюдают это правило, утверждая, что тонировка защищает их от ослепления. Но зачастую в сумрак автомобилисты уходят, чтобы не пристегиваться ремнями безопасности. Штраф за это тысяча рублей, в то время как за темные стекла — 500. Однако если рулевой не снимет пленку, ему может грозить даже арест на 15 суток. Автомобилистам советуют как можно быстрее привести свои машины в надлежащий вид.