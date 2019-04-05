Стоп тонировке. Автоинспекция начала борьбу с затемненными стеклами

По словам инспекторов, это является причиной множества аварий

По правилам, лобовые и передние боковые стекла должны пропускать минимум 70 процентов света. Однако многие водители не соблюдают это правило, утверждая, что тонировка защищает их от ослепления. Но зачастую в сумрак автомобилисты уходят, чтобы не пристегиваться ремнями безопасности. Штраф за это тысяча рублей, в то время как за темные стекла — 500. Однако если рулевой не снимет пленку, ему может грозить даже арест на 15 суток. Автомобилистам советуют как можно быстрее привести свои машины в надлежащий вид.

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Стоп тонировке. Автоинспекция начала борьбу с затемненными стеклами