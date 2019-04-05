Многострадальная набережная. Вандалы изрисовали гранитную плитку на Плотинке

На бортах появилась черно-оранжевая надпись фанатского движения клуба «Урал»

Впрочем, официальное сообщество болельщиков от авторства сразу отреклось, а в самом клубе сообщили, что не поддерживают «подобного несогласованного креатива». Набережную срочно пришлось закрашивать сотрудникам службы благоустройства. А чистить облицовку, вероятнее всего, будут уже за бюджетные деньги. В прошлом году плиты также красили к чемпионату мира, а потом отмывали за полмиллиона рублей. Нынче приступить к уборке смогут только в апреле, когда в городе установится теплая погода.

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Многострадальная набережная. Вандалы изрисовали гранитную плитку на Плотинке