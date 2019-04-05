К знаниям через свалку. В Екатеринбурге тысячи детей добираются до школы по грязи

Понятно, что грязь разводят не только владельцы гаражей. Но за порядком здесь давно не следят ни местные, ни власти. Нет боксов — нет проблем, уверены жители. Но все их обращения остаются без ответа. Программа выноса металлических гаражей работает, уверяют районные чиновники. Прежде здесь был комплекс из 30-ти коробок. Демонтировали все, что могли.