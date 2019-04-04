Восьмой район. Академический станет самостоятельным

У него могут измениться границы и название

Статус микрорайона Академический давно перерос. Сейчас здесь живут больше 100 тысяч человек, в планах увеличить численность еще в три раза. И не только за счет строительства. Новая административная единица может поглотить ближайшие территории. С новым статусом жители начнут новую жизнь. У района появится свой бюджет, а значит, будет проще планировать строительство школ, больниц и других обязательных учреждений.

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Восьмой район. Академический станет самостоятельным