Восьмой район. Академический станет самостоятельным

Статус микрорайона Академический давно перерос. Сейчас здесь живут больше 100 тысяч человек, в планах увеличить численность еще в три раза. И не только за счет строительства. Новая административная единица может поглотить ближайшие территории. С новым статусом жители начнут новую жизнь. У района появится свой бюджет, а значит, будет проще планировать строительство школ, больниц и других обязательных учреждений.