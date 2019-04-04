Ползком в больницу. В Первоуральске пациентка добиралась до травмпункта на четвереньках

Лифт в здании имеется, но он не работал

Мучения женщины снял на видео ее муж, с которым она была на приеме у травматолога. В справочной супругам сказали, что подъемник не работает и когда его отремонтируют, неизвестно. Как выяснилось, в тот день лифт действительно простаивал из-за технического обслуживания. Тем, кому сложно без него обходиться, помогали сами медики. Но, по словам заведующего, пенсионеры к сотрудникам не обращались.

Также в разделе Медицина

Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери
29.03.2019
Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
13.02.2019
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
От винта: на Среднем Урале появилась санитарная авиация
02.04.2019
От винта: на Среднем Урале появилась санитарная авиация
Чкаловский диспансер для больных туберкулёзом закрывают
21.03.2019
Чкаловский диспансер для больных туберкулёзом закрывают
Вчера
Ползком в больницу. В Первоуральске пациентка добиралась до травмпункта на четвереньках