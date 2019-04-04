Ползком в больницу. В Первоуральске пациентка добиралась до травмпункта на четвереньках

Мучения женщины снял на видео ее муж, с которым она была на приеме у травматолога. В справочной супругам сказали, что подъемник не работает и когда его отремонтируют, неизвестно. Как выяснилось, в тот день лифт действительно простаивал из-за технического обслуживания. Тем, кому сложно без него обходиться, помогали сами медики. Но, по словам заведующего, пенсионеры к сотрудникам не обращались.