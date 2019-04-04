Остановись, мгновение. На матче в Екатеринбурге опробовали систему видеоповтора

В российском футболе ее применили впервые

Эта система фиксирует ход встречи. Тут же на площадке судья может отсмотреть спорный эпизод и принять решение. Раньше у футбольных арбитров такой возможности не было. Новшество чуть не сыграло на руку сопернику ФК «Урал» — тульскому «Арсеналу». На 60-й минуте матча судья пересмотрел один эпизод и удалил с поля игрока «Урала» Петруса Бумаля. Как показала запись, он попал локтем в ухо сопернику. Несмотря на это, матч закончился со счетом 1-0 в пользу хозяев.

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Остановись, мгновение. На матче в Екатеринбурге опробовали систему видеоповтора