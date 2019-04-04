Дозвониться до небес. В Екатеринбурге открылась школа звонарей

Ученикам необходимы не только вера, но и сила и чувство ритма

В специальную школу принимают верующих от 14 до 65 лет. Музыкальное образование не обязательно. Говорят, иногда оно даже мешает. Сто часов ученики проводят на звоннице и только потом поднимаются на колокольню. Самое сложное, как ни странно, звонить в маленькие, так называемые трельные колокола.

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Дозвониться до небес. В Екатеринбурге открылась школа звонарей