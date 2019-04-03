За особые заслуги. В Екатеринбурге хотят увековечить в бронзе учителя

В городе может появиться памятник педагогу

Такая идея прозвучала на заседании комиссии городской думы по образованию. Эскиз еще не утвержден, однако, депутаты попросили, что скульптура была женского пола. Согласно замыслу, монумент призван подчеркнуть почетную роль педагогов в современном обществе. Где его установят, не уточняется.

Также в разделе Город

Приплыли. В Екатеринбурге затоплены десятки дворов и улиц
29.03.2019
Приплыли. В Екатеринбурге затоплены десятки дворов и улиц
Ночь без сна. Первого апреля начинается запись детей в оздоровительные лагеря
28.03.2019
Ночь без сна. Первого апреля начинается запись детей в оздоровительные лагеря
В Екатеринбурге попал в больницу близкий соратник Ельцина
28.03.2019
В Екатеринбурге попал в больницу близкий соратник Ельцина
Запасный выход. В Екатеринбурге проектируют новый выезд из Заречного микрорайона.
26.03.2019
Запасный выход. В Екатеринбурге проектируют новый выезд из Заречного микрорайона.
Вчера
За особые заслуги. В Екатеринбурге хотят увековечить в бронзе учителя