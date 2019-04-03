За особые заслуги. В Екатеринбурге хотят увековечить в бронзе учителя

Такая идея прозвучала на заседании комиссии городской думы по образованию. Эскиз еще не утвержден, однако, депутаты попросили, что скульптура была женского пола. Согласно замыслу, монумент призван подчеркнуть почетную роль педагогов в современном обществе. Где его установят, не уточняется.