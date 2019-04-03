Лужа на этом перекрестке разливается так, что выйти сухими удается редким прохожим. Люди не могут попасть в магазин, школу и садик, подобраться к контейнерной площадке. По рассказам местных, топит округу талой водой. Вдоль улицы всю зиму складировали снег, и теперь именно он стал источником бед горожан.
Все течет, ничего не меняется. На Уралмаше разлились талые воды
По улице Народного Фронта ни проехать, ни пройти
Также в разделе Городской дозор
28.03.2019
Вчера
Все течет, ничего не меняется. На Уралмаше разлились талые воды