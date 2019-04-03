Все течет, ничего не меняется. На Уралмаше разлились талые воды

По улице Народного Фронта ни проехать, ни пройти

Лужа на этом перекрестке разливается так, что выйти сухими удается редким прохожим. Люди не могут попасть в магазин, школу и садик, подобраться к контейнерной площадке. По рассказам местных, топит округу талой водой. Вдоль улицы всю зиму складировали снег, и теперь именно он стал источником бед горожан.

Также в разделе Городской дозор

Мусорная реформа провалилась. По крайней мере, в одном из дворов на Уралмаше
20.03.2019
Мусорная реформа провалилась. По крайней мере, в одном из дворов на Уралмаше
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
19.02.2019
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
В Екатеринбурге появилось фекальное озеро
28.03.2019
В Екатеринбурге появилось фекальное озеро
Парковка парковке рознь. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам
27.03.2019
Парковка парковке рознь. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам
Вчера
Все течет, ничего не меняется. На Уралмаше разлились талые воды