Сверху виднее. На борьбу с мусором в Екатеринбурге бросили дронов

Коммунальщики взяли на вооружение взяли квадрокоптеры, чтобы оценить масштаб проблемы

Большое видится на расстоянии. Дроны передают не только точные координаты, но и прикидывают объемы мусора. И они поражают! В одном Екатеринбурге специалисты обнаружили четыре десятка мусорных отвалов. Пока разгрести удалось лишь половину. Почти всегда свалки возникают стихийно и по вине жителей.

Также в разделе ЖКХ

Жалобы и вопросы о «мусорной реформе» ждут на горячей линии
28.01.2019
Жалобы и вопросы о «мусорной реформе» ждут на горячей линии
В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора
30.01.2019
В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора
Мухи отдельно от котлет. Екатеринбуржцев учат сортировать мусор
28.02.2019
Мухи отдельно от котлет. Екатеринбуржцев учат сортировать мусор
Как удавка на шее: в Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы
04.03.2019
Как удавка на шее: в Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы
Вчера
Сверху виднее. На борьбу с мусором в Екатеринбурге бросили дронов