Сверху виднее. На борьбу с мусором в Екатеринбурге бросили дронов

Большое видится на расстоянии. Дроны передают не только точные координаты, но и прикидывают объемы мусора. И они поражают! В одном Екатеринбурге специалисты обнаружили четыре десятка мусорных отвалов. Пока разгрести удалось лишь половину. Почти всегда свалки возникают стихийно и по вине жителей.