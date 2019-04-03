Под стук колес и аккомпанемент арфы: музыканты Екатеринбурга дали концерт на вокзале

Так Свердловская филармония рекламирует фестиваль «Безумные дни»

Пюпитры, скрипки и даже арфа. Всё как на настоящей сцене филармонии, но только на железнодорожном вокзале. Пассажиры не сразу понимают, где оказались. По словам музыкантов, это лучшая точка для презентации 5-го фестиваля «Безумные дни». Его тема «Музыка странствий». Свои музыкальные путевые заметки композиторы представят с 12 по 14 июля.

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Под стук колес и аккомпанемент арфы: музыканты Екатеринбурга дали концерт на вокзале