Под стук колес и аккомпанемент арфы: музыканты Екатеринбурга дали концерт на вокзале

Пюпитры, скрипки и даже арфа. Всё как на настоящей сцене филармонии, но только на железнодорожном вокзале. Пассажиры не сразу понимают, где оказались. По словам музыкантов, это лучшая точка для презентации 5-го фестиваля «Безумные дни». Его тема «Музыка странствий». Свои музыкальные путевые заметки композиторы представят с 12 по 14 июля.