Не вор, но пойман. В Екатеринбурге охранники магазина силой удерживали подростка

В тот день Валере с охранниками не везло. Подростка они останавливали два раза. Сначала увидели у мальчика леденец, купленный в другом магазине, потом заметили, что тот пользовался дезодорантом. По словам участников конфликта, ни директора, ни полицию контролеры не вызвали. Даже с родителями Валеры не связались. А это серьезное нарушение.