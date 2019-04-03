Не вор, но пойман. В Екатеринбурге охранники магазина силой удерживали подростка

В тот день Валере с охранниками не везло. Подростка они останавливали два раза. Сначала увидели у мальчика леденец, купленный в другом магазине, потом заметили, что тот пользовался дезодорантом. По словам участников конфликта, ни директора, ни полицию контролеры не вызвали. Даже с родителями Валеры не связались. А это серьезное нарушение.
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