Не вор, но пойман. В Екатеринбурге охранники магазина силой удерживали подростка

Мальчика заподозрили в краже и порче товара

В тот день Валере с охранниками не везло. Подростка они останавливали два раза. Сначала увидели у мальчика леденец, купленный в другом магазине, потом заметили, что тот пользовался дезодорантом. По словам участников конфликта, ни директора, ни полицию контролеры не вызвали. Даже с родителями Валеры не связались. А это серьезное нарушение.

Также в разделе Права потребителей

Жертва красоты. Екатеринбурженка после наращивания ресниц едва не лишилась зрения
21.03.2019
Жертва красоты. Екатеринбурженка после наращивания ресниц едва не лишилась зрения
Россельхознадзор нашел в крупе червей и металлическую стружку
13.02.2019
Россельхознадзор нашел в крупе червей и металлическую стружку
Роспотребнадзор проверил качество свежего урожая в магазинах
25.10.2018
Роспотребнадзор проверил качество свежего урожая в магазинах
Екатеринбуржцы проводят отпуск в отделении полиции
06.12.2018
Екатеринбуржцы проводят отпуск в отделении полиции
Вчера
Не вор, но пойман. В Екатеринбурге охранники магазина силой удерживали подростка