Герой нашего времени. Свердловчанин спас из огня двух пенсионеров

Пожар начался глубокой ночью. Пенсионеры проснулись, когда огонь уже наступал на пятки и отрезал пути отступления. Тут-то на помощь заложникам стихии и пришел совершенно незнакомый мужчина. Дмитрий Афанасьев заметил зарево и примчался на пожар еще до спасателей. За смелость добровольцу светит награда.