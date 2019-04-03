Герой нашего времени. Свердловчанин спас из огня двух пенсионеров

Пожилых супругов доброволец вытащил через окно

Пожар начался глубокой ночью. Пенсионеры проснулись, когда огонь уже наступал на пятки и отрезал пути отступления. Тут-то на помощь заложникам стихии и пришел совершенно незнакомый мужчина. Дмитрий Афанасьев заметил зарево и примчался на пожар еще до спасателей. За смелость добровольцу светит награда.

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Герой нашего времени. Свердловчанин спас из огня двух пенсионеров