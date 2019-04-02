В неоплатном долгу? Горожане жалуются на несуществующие задолженности

Владимир закрыл договор с интернет-компанией в 2016-м. Сдал оборудование, заплатил по счетам. Но через год горожанину пришло письмо о задолженности. Позвонил в колл-центр, где ему ответили — это ошибка. Однако спустя время, странный долг всплыл вновь. Юристы предупреждают, верить на слово взыскателям не стоит. Если вы расстались с оператором связи по всем правилам — расторгли договор, отключили кабель, сдали роутер — то повесить на вас старые долги будет сложно.