В Екатеринбурге стартовал Год театра

Первым этапом станет культурный марафон

Символ театрального марафона — металлическая статуэтка в виде амфитеатра с гербами всех российских регионов — пробудет в Екатеринбурге два дня. Потом эта эстафетная палочка отправится в Ноябрьск вместе с театром мюзикла детской филармонии. В этом и суть марафона, который проходит в России в год театра. Впрочем, каждое учреждение культуры старается придумать свою акцию. Свердловский музком, к примеру, в честь своего 85-летия решил дать спектакли в 85 населенных пунктах области — даже там, где ещё не ступала нога народных и заслуженных артистов. Екатеринбургу же светят театральная олимпиада и Чеховский фестиваль. По словам министра культуры, горожане увидят все многообразие театрального искусства, которое сейчас переживает настоящий расцвет.

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