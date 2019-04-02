От винта: на Среднем Урале появилась санитарная авиация

Оснащению санавиации может позавидовать любая больница: компактная аппаратура восстановит сердечный ритм, поддержит дыхание и будет следить за состоянием больного на протяжении всего полета. В день у экипажей бывает по 2-3 вылета, хотя и 5 рейсов для них не предел. Звонки с просьбой об эвакуации пациентов в диспетчерскую службу поступают из всех населенных пунктов региона.