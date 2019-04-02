Если уж и щекотать нервы, то в комфорте. Именно таким — современным и удобным — видит Екатеринбургский цирк российский министр. Знакомство с местной культурой Владимир Мединский начинает с манежа. Ведь наш филиал
Город без цирка. Екатеринбургский манеж закроют на полтора года
В здании запланирован капитальный ремонт
Если уж и щекотать нервы, то в комфорте. Именно таким — современным и удобным — видит Екатеринбургский цирк российский министр. Знакомство с местной культурой Владимир Мединский начинает с манежа. Ведь наш филиал
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Город без цирка. Екатеринбургский манеж закроют на полтора года