Город без цирка. Екатеринбургский манеж закроют на полтора года

В здании запланирован капитальный ремонт

Если уж и щекотать нервы, то в комфорте. Именно таким — современным и удобным — видит Екатеринбургский цирк российский министр. Знакомство с местной культурой Владимир Мединский начинает с манежа. Ведь наш филиал по-прежнему считается одним из самых успешных и прибыльных. Впрочем, его планируют закрыть. На капитальный ремонт. В ближайшие годы должна существенно обновиться вся культурная карта города. Так, через считанные месяцы на улице Вайнера откроют выставочный комплекс Эрмитаж-Урал, филиал знаменитой галереи. Этому проекту без поддержки Министерства культуры не обойтись.

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Город без цирка. Екатеринбургский манеж закроют на полтора года