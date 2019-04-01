Выгул детей запрещён. Юные спортсмены бьются за дворовый корт с собачниками

Убирать детям приходится за взрослыми. На спортивной площадке местные жители повадились выгуливать собак. В итоге счет явно не в пользу чистоты. Самое обидное, что корт только-только отремонтировали: обновили бортики и поставили ворота. Почему собачники решили, что сделано это не для детей, а для питомцев, непонятно.