Один внук убит, двое похищены: на Среднем Урале расследуют чудовищное преступление

Главные подозреваемый – дедушка

Брошенные на площадке скейт и снегокат словно намекают — игры закончились. Жизнь в доме на окраине деревни Гагарка уже не будет прежней. Здесь нашли тело 2-летнего малыша с признаками насильственной смерти. Судя по всему, трагедия случилась на кухне — на полу под лестницей обнаружена лужа крови. Двое старших братьев погибшего и дедушка исчезли. Позже машину с ними задержали под Кушвой. Сейчас дедушка — главный подозреваемый в деле об убийстве ребёнка. До суда его арестовали.

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