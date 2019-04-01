Один внук убит, двое похищены: на Среднем Урале расследуют чудовищное преступление

Брошенные на площадке скейт и снегокат словно намекают — игры закончились. Жизнь в доме на окраине деревни Гагарка уже не будет прежней. Здесь нашли тело 2-летнего малыша с признаками насильственной смерти. Судя по всему, трагедия случилась на кухне — на полу под лестницей обнаружена лужа крови. Двое старших братьев погибшего и дедушка исчезли. Позже машину с ними задержали под Кушвой. Сейчас дедушка — главный подозреваемый в деле об убийстве ребёнка. До суда его арестовали.