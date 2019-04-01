Новая победа «Войны Анны». Фильм Алексея Федорченко получил премию «Ника»

Большую часть картины снимали в Екатеринбурге

Это последнее кино о войне, шутил режиссер в первый день съемок. Мол, после «Войны Анны» эту тему в отечественном синематографе можно считать закрытой. Картина рассказывает о девочке, которая во время второй мировой пряталась от фашистов в неработающем камине комендатуры. Исполнительницу главной роли — 9-летнюю Марту- тоже отметили «Никой». Она признана лучшей актрисой. Кинокритики не отрицают, что после череды громких побед «Войну Анны» могут отправить на «Оскар». В российский прокат фильм выйдет 9 мая.

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