Две недели назад, во время прошлого объезда, глава города поставил задачу избавить Екатеринбург от привычной грязи и слякоти. В сухом остатке должен получиться чистый город. Но во многих районах, к примеру, в Октябрьском и Орджоникидзевском, порядка
Грязная работа. В Екатеринбурге вместе со снегом убирают коммунальщиков
Мэр уволил за беспорядок четверых подрядчиков
Две недели назад, во время прошлого объезда, глава города поставил задачу избавить Екатеринбург от привычной грязи и слякоти. В сухом остатке должен получиться чистый город. Но во многих районах, к примеру, в Октябрьском и Орджоникидзевском, порядка
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Грязная работа. В Екатеринбурге вместе со снегом убирают коммунальщиков