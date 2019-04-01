Грязная работа. В Екатеринбурге вместе со снегом убирают коммунальщиков

Две недели назад, во время прошлого объезда, глава города поставил задачу избавить Екатеринбург от привычной грязи и слякоти. В сухом остатке должен получиться чистый город. Но во многих районах, к примеру, в Октябрьском и Орджоникидзевском, порядка по-прежнему не хватает. Отвечать за грязь придется руководителям районных администраций. За то, что не смогли призвать бизнесменов и управленцев к чистоте, местные власти схлопотали выговор.