В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался самый яркий священник начала 2000-х

Протоиерей Владимир Зязев был самым мирским из всех священнослужителей

Его яркие реплики об однополых браках, абортах и современном искусстве сейчас легко бы стали мемами в сети. Священником Владимир Зязев стал в 29 лет. До этого работал слесарем, плотником и вальщиком. Он — протоиерей в третьем поколении. Сначала служил в приходе Талицы, потом был первым помощником правящего архиерея при епископе Викентии. Зязев — самый публичный священник рубежа веков. Он искренне выступал за смертную казнь для наркоторговцев, сулил проклятия гомосексуалистам и грозился вызвать на дуэль Киркорова. Это сделало его самым узнаваемым духовным лицом Екатеринбурга и любимцем не только верующих. Владимир Зязев воспитал шестерых детей и до последнего служил в своем приходе.

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