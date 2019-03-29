Приплыли. В Екатеринбурге затоплены десятки дворов и улиц

Как выяснилось, проблем добавляют сами коммунальщики

По этому двору машины буквально плывут. По всей улице разлились реки талого снега. Жители срочно ищут калоши. Говорят, ливневка здесь есть, но с паводком она не справляется. Вместе с талыми водами в канализацию попадает и мусор с улиц — от этого стоки засоряются. И таких дворов сейчас много. Колодцы, предназначенные для хозяйственно-бытовых стоков, не рассчитаны на лишний объем воды, тем более с песком и мусором.

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