Приплыли. В Екатеринбурге затоплены десятки дворов и улиц

По этому двору машины буквально плывут. По всей улице разлились реки талого снега. Жители срочно ищут калоши. Говорят, ливневка здесь есть, но с паводком она не справляется. Вместе с талыми водами в канализацию попадает и мусор с улиц — от этого стоки засоряются. И таких дворов сейчас много. Колодцы, предназначенные для хозяйственно-бытовых стоков, не рассчитаны на лишний объем воды, тем более с песком и мусором.