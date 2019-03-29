Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери

Злокачественные опухоли плода, пороки маленького сердца и почек, конфликт резус-факторов — еще 10 лет назад эти диагнозы для ребенка и мамы звучали, как приговор. Родителям чаще всего советовали прервать беременность. Теперь внутриутробные операции в институте ОММ поставлены на поток. Сложнейшие технологии врачи буквально осваивают наощупь: тренируются на губках для мытья посуды, свиньях и овцах. Например, на почках ягнят медики учатся ставить шунты