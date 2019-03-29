Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери

Внутриутробные вмешательства в НИИ ОММ проводят уже 10 лет

Злокачественные опухоли плода, пороки маленького сердца и почек, конфликт резус-факторов — еще 10 лет назад эти диагнозы для ребенка и мамы звучали, как приговор. Родителям чаще всего советовали прервать беременность. Теперь внутриутробные операции в институте ОММ поставлены на поток. Сложнейшие технологии врачи буквально осваивают наощупь: тренируются на губках для мытья посуды, свиньях и овцах. Например, на почках ягнят медики учатся ставить шунты

Также в разделе Медицина

Чкаловский диспансер для больных туберкулёзом закрывают
21.03.2019
Чкаловский диспансер для больных туберкулёзом закрывают
Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки
16.05.2018
Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
13.02.2019
В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»
Маскарад во время ОРВИ: студенты-медики раздавали горожанам маски
17.01.2019
Маскарад во время ОРВИ: студенты-медики раздавали горожанам маски
Вчера
Операции до рождения. Уральские ученые спасают пациентов еще в утробе матери