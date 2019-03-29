Мобильный вне закона. В Екатеринбург могла поступить партия нелегальных смартфонов

Человек, купивший такой аппарат, рискует остаться и без денег, и без связи

Дорогой смартфон из интернет-магазина не всегда удовлетворяет запросам покупателя. Особенно, если телефон проходит через не чистого на руку продавца. Антон приобрел гаджет прошлым летом. Но уже через пару месяцев он перестал включаться. Владелец сдал телефон по гарантии в магазин, но после ремонта забирать отказался. Уверяет, что гаджет подменили.

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