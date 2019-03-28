За того парня. "Черные" коллекторы заставляют людей возвращать чужие долги

Звонки и угрозы теперь поступают не только должникам, но и их друзьям и коллегам

Коллекторы требуют от горожанки, чтобы она вернула долг в 100 тысяч рублей. Вот только к этому кредиту она не имеет никакого отношения. По словам женщины, задолженность числится на родственнике ее подруги. Однако расплачиваться почему-то заставляют абсолютно посторонних людей – соседей, коллег по работе и даже их детей. Разговаривать бесполезно — коллекторы начинают ругаться и звонить круглыми сутками.

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За того парня. "Черные" коллекторы заставляют людей возвращать чужие долги