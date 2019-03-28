В Екатеринбурге появилось фекальное озеро

Зловонное наводнение здесь случается второй год. Нечистоты текут из выгребных ям, которые вечно переполнены. В результате — сплошная антисанитария со всеми вытекающими последствиями. Проблема в том, что ассенизаторская машина приезжает сюда через раз. Пенсионеры жалуются, что порой сами скидываются на дополнительный рейс.