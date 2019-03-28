В Екатеринбурге появилось фекальное озеро

Источник нечистот — выгребная яма, которую чистят через раз

Зловонное наводнение здесь случается второй год. Нечистоты текут из выгребных ям, которые вечно переполнены. В результате — сплошная антисанитария со всеми вытекающими последствиями. Проблема в том, что ассенизаторская машина приезжает сюда через раз. Пенсионеры жалуются, что порой сами скидываются на дополнительный рейс.

Также в разделе Городской дозор

Мусорная реформа провалилась. По крайней мере, в одном из дворов на Уралмаше
20.03.2019
Мусорная реформа провалилась. По крайней мере, в одном из дворов на Уралмаше
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
19.02.2019
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
Берегите головы. Пострадавших от сосулек в Екатеринбурге становится все больше
21.03.2019
Берегите головы. Пострадавших от сосулек в Екатеринбурге становится все больше
В шаге от травмы: екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары
18.03.2019
В шаге от травмы: екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары
Вчера
В Екатеринбурге появилось фекальное озеро