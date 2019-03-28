В Екатеринбурге попал в больницу близкий соратник Ельцина

Геннадия Бурбулиса, который приехал в родной город на конференцию, сразил инсульт

В уральскую столицу бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, приехал в качестве ведущего дискуссии «Народная трибуна». На ней должна была обсуждаться избирательная система в России. Но накануне заседания 73-летнему Геннадию Бурбулису стало плохо. На скорой помощи политика экстренно доставили в ОКБ. По неподтвержденной информации, ему уже лучше.

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В Екатеринбурге попал в больницу близкий соратник Ельцина