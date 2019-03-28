Работа над «фефектами». Программист из Екатеринбурга создал приложение для улучшения дикции

Программа — не только ручной логопед, но и карманный учитель иностранных языков

За словом Эдуард лезет не в карман, а в телефон. Он разработал программу, которая может указать на проблемы с дикцией. Приложение знает почти все виды речевых нарушений и ставит «диагноз». По словам программиста, аналогичные приложения работают со словами. А его программа — со звуками. В базе их 7 тысяч. Повторяя за роботом, пользователи исправляют свою дикцию.

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