Работа над «фефектами». Программист из Екатеринбурга создал приложение для улучшения дикции

За словом Эдуард лезет не в карман, а в телефон. Он разработал программу, которая может указать на проблемы с дикцией. Приложение знает почти все виды речевых нарушений и ставит «диагноз». По словам программиста, аналогичные приложения работают со словами. А его программа — со звуками. В базе их 7 тысяч. Повторяя за роботом, пользователи исправляют свою дикцию.