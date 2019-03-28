Популярная певица Лаура Перголицци — LP вновь в Екатеринбурге

Она приехала, чтобы презентовать новый альбом, который называют самым эмоциональным

На встрече с журналистами LP призналась, что далеко не каждая песня рождалась у нее легко и быстро. Лаура Перголицци уже была в Екатеринбурге почти год назад, и в этот раз вернулась в знакомую обстановку: ее поселили в том же отеле и с тем же видом из окна, что и в 2018ом. Утром Лаура прогулялась по набережной и свои впечатления выразила очень лаконично: «красота в простоте». Прошлый концерт LP собрал полный зал, публика подпевала всем известным хитам артистки. В этот раз ажиотаж еще больше

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Популярная певица Лаура Перголицци — LP вновь в Екатеринбурге