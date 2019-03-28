Обрюхатил сразу двух самок. Кенгуру Клайд из зоопарка Екатеринбурга стал дважды отцом

Потомство одновременно появилось у его жены Бонни и любовницы Авроры

Впрочем, никакой ревности между кенгуру нет: Клайд заботливый отец, он в равной мере уделяет внимание и женам, и детям. Малыши-кенгуру появляются на свет совсем крошечными — зародышами не больше 2 сантиметров — и долгое время живут в сумке матери. Интересное положение самок, как правило, на глаз не определить, поэтому днем рождения детенышей считается момент выхода из сумки. Кенгурята из нашего зоопарка уже окрепли и смело выбираются наружу, а в случае опасности или усталости прячутся обратно. Поэтому чтобы понаблюдать за малышами, порой приходится набраться терпения.

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