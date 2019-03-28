Ночь без сна. Первого апреля начинается запись детей в оздоровительные лагеря

Большинство путевок разбирают в первые же часы на сайте госуслуг. По словам связистов, портал готов к наплыву заявок. В этом году в двух десятках загородных лагерей за лето смогут отдохнут 18 000 школьников. Пристроить детей в учреждения родители смогут через сайт госуслуг, многофункциональные центры и районные администрации. Но там принимают документы только от льготников. Как правило, путевки разлетаются за считанные дни — даже те, что предоставляются за полную стоимость. В среднем, это 16-18 тысяч рублей за три недели. Многим семьям детский отдых компенсируют. Причем деньги вернут не только за билеты в оздоровительные лагеря, но и за абсолютно все места детского отдыха.