В Екатеринбурге выставили на продажу рысь

У хозяев не хватало времени на уход за экзотическим питомцем

Рыси 3 с половиной года. Это самец, питается курице — сообщалось в объявлении. На сайте оно провисело несколько часов — животное купил частный зоопарк. Хозяин признается, что решение расстаться с хищником далось нелегко, но из-за постоянных командировок ему не хватало времени на зверя. Между тем, зоозащитники не исключают, что причина — в новом законе о содержании домашних животных. Его редакция вызывает много споров и вопросов. Вот владельцы экзотов стараются избавится от питомцев, опасаясь проблем с законом.

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