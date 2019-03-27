В Екатеринбурге выставили на продажу рысь

Рыси 3 с половиной года. Это самец, питается курице — сообщалось в объявлении. На сайте оно провисело несколько часов — животное купил частный зоопарк. Хозяин признается, что решение расстаться с хищником далось нелегко, но из-за постоянных командировок ему не хватало времени на зверя. Между тем, зоозащитники не исключают, что причина — в новом законе о содержании домашних животных. Его редакция вызывает много споров и вопросов. Вот владельцы экзотов стараются избавится от питомцев, опасаясь проблем с законом.