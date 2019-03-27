Попался, который кусался: в Ревде поймали пса, набросившегося на ребенка

Глядя на спокойное животное, и не скажешь, что оно может показать зубы. Еще вчера пес был в розыске, на него даже завели уголовное дело за нападение на ребенка. После встречи с песиком 7-летний Максим боится выходить на улицу. С прогулки во дворе мальчик вернулся с укусами и синяками. Бродячая собака схватила ребенка и начала терзать. По словам врачей, Максим еще легко отделался. Его спас прохожий, спугнувший пса. Какой зверь в того вселился, зоозащитники не понимают. Собака явно домашняя.