Парковка парковке рознь. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам

Квартальные инспекторы ежедневно фиксируют десятки нарушений правил парковки. Однако наказать удается далеко не всех — выписанный штраф не доходит до водителя. Схема, в основном, буксует на уровне дорожной полиции. В ГИБДД уверяют, что готовы делиться данными о нарушителях. Но лишь в том случае, если вопрос наказания для гряземесов возьмет под контроль областное правительство. Первые шаги навстречу друг другу уже сделаны.