Парковка парковке рознь. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам

Вскоре штрафовать их смогут не только ГИБДД, но и чиновники

Квартальные инспекторы ежедневно фиксируют десятки нарушений правил парковки. Однако наказать удается далеко не всех — выписанный штраф не доходит до водителя. Схема, в основном, буксует на уровне дорожной полиции. В ГИБДД уверяют, что готовы делиться данными о нарушителях. Но лишь в том случае, если вопрос наказания для гряземесов возьмет под контроль областное правительство. Первые шаги навстречу друг другу уже сделаны.

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Парковка парковке рознь. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам