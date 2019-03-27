Как на парад. В Екатеринбурге начались репетиции традиционного смотра в день Победы

Из-за тренировок в транспортном тупике сегодня оказались жители сразу нескольких микрорайонов. Но это только начало. Впереди еще 10 репетиций, 6 из которых пройдут в центре. Чтобы гусеничная техника не повредила дорогу, ее обули в резиновые башмаки.