Как на парад. В Екатеринбурге начались репетиции традиционного смотра в день Победы

Из-за тренировок в транспортном тупике сегодня оказались жители сразу нескольких микрорайонов. Но это только начало. Впереди еще 10 репетиций, 6 из которых пройдут в центре. Чтобы гусеничная техника не повредила дорогу, ее обули в резиновые башмаки.
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