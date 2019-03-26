Запасный выход. В Екатеринбурге проектируют новый выезд из Заречного микрорайона.

Еще одной улицей, которая должна разгрузить имеющиеся дороги, станет Героев России

Пока это лишь отрезок в сто метров, однако, в будущем обновленная магистраль должна соединить Челюскинцев с Черепанова. По проекту, это будет 4-полосная улица, разделенная трамвайными путями. Микрорайону дополнительная дорога жизненно необходима. Ведь там собираются построить несколько крупных социальных объектов — школу фигурного катания и волейбольную академию имени прославленного тренера Карполя. Это будет пансион, где юные спортсмены смогут тренироваться и жить. Уже в следующем году до неузнаваемости изменится набережная реки Ольховка. Берега оденут в бетон, а через саму речку возведут пешеходный мост. Кроме того, здесь появятся площадки для баскетбола, экстремальных видов спорта и водопад.

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