В Ревде бродячая собака напала на ребенка, игравшего на детской площадке

Спас малыша проезжавший мимо мужчина

Судя по съемкам камеры наблюдения, пес несколько минут таскал ребенка по детской площадке — хватал его за конечности, пытался придавить к земле. От серьезных ран пострадавшего спасла зимняя одежда. Но ногу собака все-таки прокусила — медикам пришлось наложить швы. Как утверждает мама, это нападение стало пятым за день! Похожий пес набросился на детей в соседнем дворе. У жителей города много претензий к отлову бродячих животных — собаки бродят стаями и бросаются на людей. Последним случаем заинтересовался следственный комитет

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