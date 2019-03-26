Под ударом целый квартал, утверждают жители. Уже в трех домах обрушились потолки. На полу они оказались из-за протекающих чердаков. Желоба забиты, и вода течет в квартиры. В управляющей компании считают, что всему виной — нарушения при монтаже кровли. Чердак не проветривается, а лишние гвозди превратили новую крышу в решето. Подрядчик выдвигает встречное обвинение – в некачественной уборке.
Улица разбитых потолков. Сразу в нескольких домах на Луганской обвалилась штукатурка
Местные связывают обрушения с недавним капитальным ремонтом
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Улица разбитых потолков. Сразу в нескольких домах на Луганской обвалилась штукатурка