Улица разбитых потолков. Сразу в нескольких домах на Луганской обвалилась штукатурка

Местные связывают обрушения с недавним капитальным ремонтом

Под ударом целый квартал, утверждают жители. Уже в трех домах обрушились потолки. На полу они оказались из-за протекающих чердаков. Желоба забиты, и вода течет в квартиры. В управляющей компании считают, что всему виной — нарушения при монтаже кровли. Чердак не проветривается, а лишние гвозди превратили новую крышу в решето. Подрядчик выдвигает встречное обвинение – в некачественной уборке.

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