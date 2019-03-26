Халатность или редкая патология? Врачей Первоуральска винят в смерти матери двоих детей

По мнению родных, медики не заметили перитонит и неделю лечили другие недуги

Врачи заподозрили воспаление матки и прописали Катерине антибиотики. Но женщина несколько дней мучилась от высокой температуры и болей в животе, говорят родственники. Пациентку прооперировали, но это не помогло. Через пару дней она скончалась. Шок у родственников вызвала справка о смерти. В ней сказало, что Екатерина умерла… от воспаления аппендицита!

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Халатность или редкая патология? Врачей Первоуральска винят в смерти матери двоих детей