Халатность или редкая патология? Врачей Первоуральска винят в смерти матери двоих детей

Врачи заподозрили воспаление матки и прописали Катерине антибиотики. Но женщина несколько дней мучилась от высокой температуры и болей в животе, говорят родственники. Пациентку прооперировали, но это не помогло. Через пару дней она скончалась. Шок у родственников вызвала справка о смерти. В ней сказало, что Екатерина умерла… от воспаления аппендицита!