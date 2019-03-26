Виртуальная валюта – реальный долг. В Екатеринбурге поймали криптовалютчика

Нарушителя нашли по звуку. Услышав непонятный гул, бдительные пенсионерки пожаловались в управляющую компанию. Оказалось, что в закутке у мусоропровода сосед установил сервер, чтобы зарабатывать на криптовалюте. Коммунальщики ферму обесточили. И не только в целях безопасности. Крипто-бизнесмен потреблял общедомовое электричество и, пытаясь заработать, фактически залезал в карман к другим жильцам.