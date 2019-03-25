Смотрите под ноги. В центре Екатеринбурга бесследно исчезает плитка

Вместо нее остались опасные провалы, в которые легко могут угодить прохожие

В частности, ловушка подстерегает горожан у Театра Музкомедии. Образовалась яма в выходные, видимо, из-за того, что под тротуаром размыло грунт. Сейчас место огорожено скамейкой — она закрывает провал и привлекает внимание прохожих. В мэрии сообщают, что тротуар повредили из-за аварийных раскопок. Однако дальше ситуация немногим лучше. Возле Музея истории Екатеринбурга плитка словно специально раскрошена. Отремонтировать улицу обещают только летом.

Также в разделе Город

Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс
22.01.2019
Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс
Эрмитаж по-уральски: хранилище шедевров строят в Екатеринбурге
13.03.2019
Эрмитаж по-уральски: хранилище шедевров строят в Екатеринбурге
Поскользнулся, упал – гипс: жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары
26.02.2019
Поскользнулся, упал – гипс: жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары
Проект «Эрмитаж-Урал» не нашел подрядчика из-за необоснованно заниженной сметы
27.11.2018
Проект «Эрмитаж-Урал» не нашел подрядчика из-за необоснованно заниженной сметы
понедельник 25 Марта 2019
Смотрите под ноги. В центре Екатеринбурга бесследно исчезает плитка