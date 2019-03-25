Смотрите под ноги. В центре Екатеринбурга бесследно исчезает плитка

В частности, ловушка подстерегает горожан у Театра Музкомедии. Образовалась яма в выходные, видимо, из-за того, что под тротуаром размыло грунт. Сейчас место огорожено скамейкой — она закрывает провал и привлекает внимание прохожих. В мэрии сообщают, что тротуар повредили из-за аварийных раскопок. Однако дальше ситуация немногим лучше. Возле Музея истории Екатеринбурга плитка словно специально раскрошена. Отремонтировать улицу обещают только летом.